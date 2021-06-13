У Києві в ДТП загинув відомий тренер з бодібілдингу

У Києві 12 червня сталася ДТП, яка забрала життя Руслана Акіжанова. Він був відомим тренер з бодібілдингу та батьком чотирьох дітей.

Трагічну звістку повідомили в Національній федерації бодібілдингу України. Відомо, що аварія сталася на перехресті бульвару Шевченка і вулиці Симона Петлюри.

Більше про це ДТП на бульварі Шевченка: мотоцикліст загинув від удару в таксі

Що відомо аварію

За попередніми даними, таксист на Hyundai почав повертати на вулицю Петлюри в той момент, коли Акіжанов на мотоциклі їхав по бульвару Шевченка в бік площі Перемоги. Мотоцикліст не встиг зреагувати на маневр водія та влетів в його авто.

Удар був доволі сильним та прийшовся в бічну частину автомобіля. Ззовні мотоцикл майже не постраждав, чого не можна сказати про його власника. Акіжанова терміново доправили до лікарні, де медики боролися за його життя.

На жаль, проведенні медичні маніпуляції не допомогли й відомий тренер з бодібілдингу помер. Водія таксі направили на експертизу, її результати поки невідомі.

В аварії загинув відомий тренер з бодібілдингу Руслан Акіжанов / Фото "Телеграм"

Зауважимо, що Акіжанов був у шлюбі з фітнес-тренеркою Марією Акіжановою, яка і народила йому трьох дітей. Загалом у чоловіка залишилося четверо дітей: старшій дочці спортсмена від першого шлюбу 26 років, а трьом дівчаткам від другого – 12 років, 3 й 1 рік.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Руслана Акіжанова.