Відомо, що обоє чоловіків були раніше судимі. Злочин трапився у Дніпровському районі на вулиці Перова.

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Чоловіки підірвали банкомат

Чоловіки прийшли до банкомату та з допомогою газової суміші підірвали його. Вибух стався у приміщенні магазину супермаркету, адже саме там розміщений банкомат. Через вибух, банкомат загорівся, а в магазині повилітало скло вітрини.

Злочинці забрали гроші й перешли буквально до сусідньої вулиці Петра Вершигори. Там їх й заарештували поліцейські. За інформацією видання, правоохоронці знали про наміри чоловіків, тож стежили за ними.

Попередньо відомо, що пограбували банкомат співробітник банку з товаришем.

Зверніть увагу! 24 канал намагається зв'язатись із київською поліцією, аби з'ясувати всі деталі.

Чоловіки у Києві підірвали та пограбували банкомат / фото dtp.kiev.ua

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