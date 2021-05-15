Співробітник з подільником: у Києві підірвали банкомат "Приватбанку" та винесли гроші – фото

У Києві двоє чоловіків 15 травня підірвали банкомат "Приватбанку" та вкрали гроші. Поліція спіймала злочинців неподалік від місця злочину.
Відомо, що обоє чоловіків були раніше судимі. Злочин трапився у Дніпровському районі на вулиці Перова.
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Чоловіки підірвали банкомат
Чоловіки прийшли до банкомату та з допомогою газової суміші підірвали його. Вибух стався у приміщенні магазину супермаркету, адже саме там розміщений банкомат. Через вибух, банкомат загорівся, а в магазині повилітало скло вітрини.
Злочинці забрали гроші й перешли буквально до сусідньої вулиці Петра Вершигори. Там їх й заарештували поліцейські. За інформацією видання, правоохоронці знали про наміри чоловіків, тож стежили за ними.
Попередньо відомо, що пограбували банкомат співробітник банку з товаришем.Зверніть увагу! 24 канал намагається зв'язатись із київською поліцією, аби з'ясувати всі деталі.
Чоловіки у Києві підірвали та пограбували банкомат / фото dtp.kiev.ua
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