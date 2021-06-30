Слідчі стверджують, що викрили одразу двох, не пов'язаних між собою зловмисниць, які організовували зйомки порно із дітьми впродовж 3 – 4 років. Жительки Києва, за даними правоохоронців, порушили одразу дві статті Кримінального кодексу – про створення дитячої порнографії та про розбещення неповнолітніх.

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Якщо суд визнає фігуранток кримінального провадження винними, їм загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі.

До 2 тисяч за фото та відео

Правоохоронці з Кіберполіції зазначили, що жінки займалися виготовленням фото та відеопродукції за участю своїх маленьких діточок.

Дівчата, залучені до злочинної діяльності, займалися нею ледве не з ясельного віку.

Дитячу порнографію зловмисниці продавали. За даними слідства, жінки отримували за один матеріал до 2 тисяч гривень.



Обох жінок, які знімали дитячу пропаганду, затримали / Фото департаменту кіберполіції України

Під час обшуків у квартирах фігуранток проваджень поліцейські вилучили фото та відео з відповідним вмістом.

Одній жінці суд вже обрав запобіжний захід у вигляді перебування в СІЗО без можливості вийти на волю під заставу. Правоохоронці вимагатимуть такого самого рішення для іншої киянки.

Слідчі дії тривають.