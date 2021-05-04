Близько 4:00 у дворі будинку №41Б почалася пожежа. Вогонь швидко охопив припаркований Renault Kangoo, після чого перекинувся на приміщення магазину.

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На місці події працювали бійці ДСНС та поліцейські.

Очевидці кажуть про підпал

Рятувальники, які прибули на місце події, загасили вогонь. Однак врятувати автівку не змогли – вона вигоріла вщент.

Свідки інциденту стверджують, що пожежа є справою рук невідомих, які підпалили Renault.

Внаслідок події ніхто з людей не постраждав. За фактом загоряння правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Як саме вони кваліфікували подію, наразі невідомо.

Досудове розслідування інциденту триває.

Дивіться відео з місця пожежі у Києві:

Підпали автівок у столиці трапляються досить часто. Ледве не кожного тижня поліцейські фіксують випадки умисного знищення чужого майна в такий спосіб.