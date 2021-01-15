У Солом’янському районі Києва 14 січня екскаватор будівельної компанії пошкодив розподільчий газопровід середнього тиску. Без газу залишилось 23 приватні будинки.

Якщо точно, то це сталось на вулиці Петра Радченка. Про інцидент пише проесслужба "Київгазу".

Читайте також На час локдауну: у Києві запустили сервіс безкоштовної доставки тварин з притулків

Добре, що витік газу було швидко локалізовано й вибуху вдалось уникнути, проте через аварію без газу залишились багато людей.

Щоб якнайшвидше ліквідувати аварію й відновити газопостачання було залучено аж 4 підрозділи до ремонтних робіт, адже на вулиці мороз – від газу залежить тепло у будинках. На щастя, комунальникам вдалося відновити всі необхідні комунікації.

В будівельній компанії ситуацію не коментують.