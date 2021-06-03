Ймовірно, водії авто Mitsubishi не дотримався безпечної дистанції та вїхав у маршрутне таксі. Для встановлення усіх деталей викликали патрульну поліцію.
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Що відомо про аварію
- Близько 10 ранку 3 червня водій елітного спортивного седана Mitsubishi вчинив ДТП.
- Він не пропустив автобус, що виїжджав з кишені для посадки пасажирів на зупинці.
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- Проте, є вірогідність, що маршрутчик не показав, що він починає рух ліворуч.
- За попередньою інформацію травмованих або постраждалих немає.
- У патрульній поліції проігнорували дзвінок від редакції 24 каналу.
Водії-очевидці діляться інформацією про аварію: відео