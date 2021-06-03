В Києві елітне авто заїхало в маршрутку: відео

3 червня 2021 , 09:03
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Джерело:

"ДТП Київ"

ДТП трапилась на вулиці Академіка Заболотного біля зупинки громадського транспорту. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Ймовірно, водії авто Mitsubishi не дотримався безпечної дистанції та вїхав у маршрутне таксі. Для встановлення усіх деталей викликали патрульну поліцію.

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Що відомо про аварію

  • Близько 10 ранку 3 червня водій елітного спортивного седана Mitsubishi вчинив ДТП.
  • Він не пропустив автобус, що виїжджав з кишені для посадки пасажирів на зупинці.

Зім'ятий автобус на Заболотного: відео

  • Проте, є вірогідність, що маршрутчик не показав, що він починає рух ліворуч.
  • За попередньою інформацію травмованих або постраждалих немає.
  • У патрульній поліції проігнорували дзвінок від редакції 24 каналу.

Водії-очевидці діляться інформацією про аварію: відео

 

Автор: Вікторія Андрєєва