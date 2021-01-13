У Києві евакуатор забрав машину з дитиною: відео
У Києві комунальники хотіли забрати авто з дитиною у салоні / 24 канал
На Позняках у Києві 12 січня евакуатор забрав автівку KIA – в машині була дитина. Хлопчик сидів на задньому сидінні. Це сталось неподалік Novus на проспекті Петра Григоренко 18.
Хтось із перехожих вирішив зняти відео про це й згодом його опублікували у спільноті dtp.kiev.ua. Дитина не постраждала.
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Евакуатору довелося поставити автівку назад й мама забрала хлопчика, який встиг "покататися" таким чином.
У Києві евакуатор забрав машину з дитиною: дивіться відео
Наразі невідомо чи забрав після цього евакуатор машину – адже вона все-таки була припаркована не за правилами. Проте у соцмережах люди обурюються діями комунальників.
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