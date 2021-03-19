У Києві евакуатор забрав машину під супровід саксофона: кумедне відео

У центрі Києві, неподалік "Золотих воріт", вуличний саксофоніст вирішив зіграти сумну мелодію у той момент, коли евакуатор забирав чиюсь автівку. Курйозним відео поділились у соцмережах.

Ймовірно це була імпровізація, але користувачі фейсбуку, які вподобали це відео, придумували різні кумедні варіанти цього інциденту. Один з коментарів – це була машина саксофоніста, мовляв, він просто не зміг залишити свій інструмент.

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Музика входить в оплату евакуації

Інші дописувачі жартували, що це нова платна послуга – музичний супровід евакуації автівок, які порушили правила паркування.

У Києві евакуатор забрав машину під супровід саксофона: дивіться відео

Втім, як все було насправді зможе розповісти сам чоловік, який трохи заробляє тим, що грає для людей на вулиці приємну музику.