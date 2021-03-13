У Києві евакуювали авто "слуги народу", коли він приїхав на з'їзд партії: фото
Автомобіль "слуги народу" Олександра Куницького евакуювали, коли він приїхав на з’їзд політсили. Народний депутат неправильно припаркувався.
Джерело:"Київ Оперативний"
У Києві 13 березня проходить з’їзд "Слуги народу". Депутат Куницький прибув на зустріч з однопартійцями.
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Автівку "слуги народу" евакуювали
На Парковій дорозі за порушення правил паркування було евакуйовано автомобіль Nissan. Нічого б такого, тільки на цьому авто приїхав відомий блогер, який є ще й нардепом – Олександр Куницький,
– йдеться у повідомленні.
Видання пожартувало, що "ймовірно, наступний законопроєкт нардепа буде за відміну евакуацій".
До слова, у телеграмі "Политика страны" пишуть, що депутати масово паркувалися у заборонених місцях біля "Паркового".
Евакуювали авто Куницького / Фото "Київ Оперативний"
З'їзд "Слуги народу": що відомо
- Депутати провладної фракції зібралися 13 березня у КВЦ "Парковий". Вхід та територію посилено охороняє підрозділ Нацгвардії. Всередині приміщення стоять металеві рамки, а також чергують співробітники управління державної охорони.
- На з'їзді виступив президент Володимир Зеленський, він заявив про новий період діяльності партії.
- Під час зустрічі члени політсили обговорили "Доктрину "Слуги народу", а також кардинально змінили структуру партії.
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