Автомобіль "слуги народу" Олександра Куницького евакуювали, коли він приїхав на з’їзд політсили. Народний депутат неправильно припаркувався.

У Києві 13 березня проходить з’їзд "Слуги народу". Депутат Куницький прибув на зустріч з однопартійцями.

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Автівку "слуги народу" евакуювали

На Парковій дорозі за порушення правил паркування було евакуйовано автомобіль Nissan. Нічого б такого, тільки на цьому авто приїхав відомий блогер, який є ще й нардепом – Олександр Куницький,

– йдеться у повідомленні.

Видання пожартувало, що "ймовірно, наступний законопроєкт нардепа буде за відміну евакуацій".

До слова, у телеграмі "Политика страны" пишуть, що депутати масово паркувалися у заборонених місцях біля "Паркового".

Зверніть увагу! Олександр Куницький також є колишнім блогером, відомим під псевдонімом ZPSanek. За інформацією "Слідство.Інфо", у парламенті депутат активно лобіює бізнес-інтереси російського бізнесу в Україні у поставці газобалонного обладнання для авто.



Евакуювали авто Куницького / Фото "Київ Оперативний"