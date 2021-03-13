У Києві евакуювали авто "слуги народу", коли він приїхав на з'їзд партії: фото

13 березня 2021 , 15:24
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Джерело:

"Київ Оперативний"

Автомобіль "слуги народу" Олександра Куницького евакуювали, коли він приїхав на з’їзд політсили. Народний депутат неправильно припаркувався.

У Києві 13 березня проходить з’їзд "Слуги народу". Депутат Куницький прибув на зустріч з однопартійцями.

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Автівку "слуги народу" евакуювали

На Парковій дорозі за порушення правил паркування було евакуйовано автомобіль Nissan. Нічого б такого, тільки на цьому авто приїхав відомий блогер, який є ще й нардепом – Олександр Куницький,
– йдеться у повідомленні.

Видання пожартувало, що "ймовірно, наступний законопроєкт нардепа буде за відміну евакуацій".

До слова, у телеграмі "Политика страны" пишуть, що депутати масово паркувалися у заборонених місцях біля "Паркового".

Зверніть увагу! Олександр Куницький також є колишнім блогером, відомим під псевдонімом ZPSanek. За інформацією "Слідство.Інфо", у парламенті депутат активно лобіює бізнес-інтереси російського бізнесу в Україні у поставці газобалонного обладнання для авто.

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Евакуювали авто Куницького / Фото "Київ Оперативний"

З'їзд "Слуги народу": що відомо

  • Депутати провладної фракції зібралися 13 березня у КВЦ "Парковий". Вхід та територію посилено охороняє підрозділ Нацгвардії. Всередині приміщення стоять металеві рамки, а також чергують співробітники управління державної охорони.
  • На з'їзді виступив президент Володимир Зеленський, він заявив про новий період діяльності партії.
  • Під час зустрічі члени політсили обговорили "Доктрину "Слуги народу", а також кардинально змінили структуру партії.