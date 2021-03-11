У Києві на Гідропарку пожежники боролись з вогнем. Палали дерев'яні будиночки поряд з яхт-клубом "Фрегат".

Рятувальники погалисли вогонь о 15:56. Читайте також В Будинку профспілок у Києві таки відкрили покерний клуб Що відомо про пожежу Роботу ускладнювало те, що горіли дерев’яні будиночки, вогонь дуже швидко перекидувався на сусідні споруди.

Загальна площа пожежі – 300 квадратних метрів.

До слова, яхт-клуб "Фрегат" знаходиться на Броварському проспекті 18-К, поблизу станції метро "Гідропарк".

Пожежу було видно із вагонів метро. У Києві на Гідропарку пожежа: дивіться відео В ДСНС повідомили, що на місці події працювали 6 одиниць основної та спеціальної техніки та 26 рятувальників. Ніхто не постраждав.