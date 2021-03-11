У Києві на Гідропарку була пожежа: палали дерев'яні будиночки – відео
Пожежа на Гідропарку / 24 канал
У Києві на Гідропарку пожежники боролись з вогнем. Палали дерев'яні будиночки поряд з яхт-клубом "Фрегат".
Джерело:24 канал
Рятувальники погалисли вогонь о 15:56.
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Що відомо про пожежу
- Роботу ускладнювало те, що горіли дерев’яні будиночки, вогонь дуже швидко перекидувався на сусідні споруди.
- Загальна площа пожежі – 300 квадратних метрів.
- До слова, яхт-клуб "Фрегат" знаходиться на Броварському проспекті 18-К, поблизу станції метро "Гідропарк".
- Пожежу було видно із вагонів метро.
У Києві на Гідропарку пожежа: дивіться відео
В ДСНС повідомили, що на місці події працювали 6 одиниць основної та спеціальної техніки та 26 рятувальників.
Ніхто не постраждав.
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