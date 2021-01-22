У Києві стався доволі курйозний випадок – товстий кіт хотів пробратися у бібліотеку, але через свої великі розміри застряг у вентиляції мордою вниз. Його довелося рятувати.

Нелегального відвідувача бібліотеки знайшли представники Команди порятунку тварин. Про це пишуть на сайті "Вечірнього Києва".

Читайте також На Київщині після закриття колонії службові собаки лишились без роботи: їм шукають нових хазяїв

Прикрий випадок з котом стався на вулиці Світлицького, що на Виноградарі.

Пухнастий улюбленець вислизнув через вікно та впав у вентиляційну шахту бібліотеки. Втім, до книжок кіт не дістався: через свої великі розміри він застряг у вентиляції мордою вниз, упершись головою в решітку.

Кіт застряг, бо товстий / Фото "Вечірнього Києва"

З тваринкою усе добре, вусатого врятували. Для цього довелося демонтувати решітку й дах вентиляційного короба, розповіли зоозахисники.