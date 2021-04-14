У Києві на Глибочицькій невідомі витягли з елітної BMW сумку з грошима: відео

Джерело:Київ оперативний
Пограбування серед білого дня сталося 14 квітня близько 13:00. У Подільському районі Києва на вулиці Глибочицькій 3 невідомих досить професійно витягли сумку з грошима з автівки BMW.
Судячи з розповіді потерпілого, до нападу зловмисники ретельно готувались. Для скоєння злочину зловмисники спровокували на дорозі аварійну ситуацію, через яку водій "німця" відволікся та зупинився. Скільки грошей витягли з автівки чоловіка, невідомо.
Дивіться також Напали не на того: у Києві за пограбування поліцейського судитимуть двох іноземців
Розгублений постраждалий викликав на місце події поліцейських, які наразі намагаються з'ясувати всі обставини злочину. За фактом нападу слідчі відкриють відповідне кримінальне провадження. Як саме кваліфікували події правоохоронці, наразі невідомо.
Дивіться відео з місця пограбування водія BMW у Києві: