У Києві голова громадської ради при КМДА на джипі заблокував трамвай: відео

Відео інциденту розлетілось у соцмережах. Білінський спочатку був налаштований агресивно й писав, що профільний комітет КМДА мусить покарати водія травою.
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Вибачився
Зрештою посадовець отримав чимало негативних коментарів й видалив пост. Білінський написав інший, у якому вибачився за свої дії та визнав, що був не правий.
Я не жлоб і не підо*ас і ні хто там іще. В ситуації з трамваєм я не правий і прошу вибачити. Гарного всім дня,
— розкаявся він.
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