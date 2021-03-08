У столиці в ніч на 8 березня сталася пожежа в недобудованій лазні. В результаті трагічного інциденту загинули 3 людини.

Займання сталося у Святошинському районі Києва в будівлі недобудованої бані. Читайте також Пожежа в гаражі-сауні у Києві: поліція показала, як рятували людей – відео Деталі пожежі в лазні Вогонь спалахнув о 01:26 у приміщенні 10 на 8 метрів.

О 03:10 пожежу вдалося ліквідувати.

У результаті займання знищені речі домашнього вжитку та оздоблення.

домашнього вжитку та оздоблення. До гасіння залучили 29 рятувальників та 5 одиниць техніки. Є жертви займання На жаль, жертв не вдалося уникнути. Внаслідок пожежі загинули 3 людини. Детальнішої інформації про те, що спричинило пожежу, наразі немає. Зверніть увагу! У Києві 27 лютого вже горіла сауна. Як виявилось, вона була облаштована просто у підвалі 2-поверхового гаража. Рятувальники винесли із вогню 2 людей – чоловіка та жінку. На щастя, тоді жертв вдалося уникнути.