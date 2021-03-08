У Києві горіла лазня: у пожежі загинули 3 людини
У Києві горіла лазня: у пожежі загинули 3 людини / Ілюстративне фото, podiji.ko.net.ua
У столиці в ніч на 8 березня сталася пожежа в недобудованій лазні. В результаті трагічного інциденту загинули 3 людини.
Джерело:ДСНС
Займання сталося у Святошинському районі Києва в будівлі недобудованої бані.
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Деталі пожежі в лазні
- Вогонь спалахнув о 01:26 у приміщенні 10 на 8 метрів.
- О 03:10 пожежу вдалося ліквідувати.
- У результаті займання знищені речі домашнього вжитку та оздоблення.
- До гасіння залучили 29 рятувальників та 5 одиниць техніки.
Є жертви займання
На жаль, жертв не вдалося уникнути. Внаслідок пожежі загинули 3 людини.
Детальнішої інформації про те, що спричинило пожежу, наразі немає.
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