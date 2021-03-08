У Києві горіла лазня: у пожежі загинули 3 людини

8 березня 2021 , 09:17
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Джерело:

ДСНС

У столиці в ніч на 8 березня сталася пожежа в недобудованій лазні. В результаті трагічного інциденту загинули 3 людини.

Займання сталося у Святошинському районі Києва в будівлі недобудованої бані.

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Деталі пожежі в лазні

  • Вогонь спалахнув о 01:26 у приміщенні 10 на 8 метрів.
  • О 03:10 пожежу вдалося ліквідувати.
  • У результаті займання знищені речі домашнього вжитку та оздоблення.
  • До гасіння залучили 29 рятувальників та 5 одиниць техніки.

Є жертви займання

На жаль, жертв не вдалося уникнути. Внаслідок пожежі загинули 3 людини.

Детальнішої інформації про те, що спричинило пожежу, наразі немає.

Зверніть увагу! У Києві 27 лютого вже горіла сауна. Як виявилось, вона була облаштована просто у підвалі 2-поверхового гаража. Рятувальники винесли із вогню 2 людей – чоловіка та жінку. На щастя, тоді жертв вдалося уникнути.