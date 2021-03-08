У Києві горіла лазня: у пожежі загинули 3 людини

Джерело:ДСНС
У столиці в ніч на 8 березня сталася пожежа в недобудованій лазні. В результаті трагічного інциденту загинули 3 людини.
Займання сталося у Святошинському районі Києва в будівлі недобудованої бані.
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На жаль, жертв не вдалося уникнути. Внаслідок пожежі загинули 3 людини.
Детальнішої інформації про те, що спричинило пожежу, наразі немає.Зверніть увагу! У Києві 27 лютого вже горіла сауна. Як виявилось, вона була облаштована просто у підвалі 2-поверхового гаража. Рятувальники винесли із вогню 2 людей – чоловіка та жінку. На щастя, тоді жертв вдалося уникнути.