У Києві горіла новобудова на Троєщині: відео

Джерело:24 канал
У Деснянському районі Києва 28 березня спалахнула пожежа. Очевидці опублікували відео, на якому видно, як у небо здіймається густий чорний дим.
Як повідомили у ДСНС у коментарі 24 каналу, займання сталося в одній з новобудов на Троєщині. Наразі там ще ніхто не проживає.
Читайте також У київській багатоповерхівці вибухнув сміттєпровід
Тому, на щастя, постраждалих немає. Загорілося облицювання на площі 40 квадратних метрів. Пожежу вже вдалося повністю ліквідувати.
На Троєщині горіла багатоповерхівка: дивіться відео