У Києві горіла новобудова на Троєщині: відео

Джерело:

24 канал

У Деснянському районі Києва 28 березня спалахнула пожежа. Очевидці опублікували відео, на якому видно, як у небо здіймається густий чорний дим.

Як повідомили у ДСНС у коментарі 24 каналу, займання сталося в одній з новобудов на Троєщині. Наразі там ще ніхто не проживає.

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Тому, на щастя, постраждалих немає. Загорілося облицювання на площі 40 квадратних метрів. Пожежу вже вдалося повністю ліквідувати.

На Троєщині горіла багатоповерхівка: дивіться відео

Масштабні пожежі у Києві

  • Напередодні, 24 березня, у центрі Києва спалахнула пожежа у ресторані "Бездельник". Вогонь охопив близько 300 квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає.
  • У той же ж день загорілася будівля супермаркету в Шевченківському районі. Вигоріло понад 100 квадратних метрів, зокрема –торговельні точки, прибудовані до приміщення.
  • Ще одна пожежа сталася 23 березня у будинку на Лісовому масиві. Загорівся балкон. На момент виникнення пожежі господарі були вдома, вони не постраждали.