Внаслідок пожежі згоріли речі та тумбочка. На щастя, у школі нікого не було. Жертв та постраждалих немає.

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Деталі

Пожежа сталась вдень – повідомлення надійшло о 13:47. Вогонь встиг охопити 15 квадратних метрів – його ліквідували о 14:40.

Вахтер зателефонував й сказав, що із підвалу йде чорний дим,

– йдеться у звіті пресслужби ДСНС.

Скільки пожежників боролись з вогнем

На місці працювали 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 25 осіб особового складу.

Причина займання наразі встановлюється.