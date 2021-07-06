Внаслідок пожежі згоріли речі та тумбочка. На щастя, у школі нікого не було. Жертв та постраждалих немає.
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Деталі
Пожежа сталась вдень – повідомлення надійшло о 13:47. Вогонь встиг охопити 15 квадратних метрів – його ліквідували о 14:40.
Вахтер зателефонував й сказав, що із підвалу йде чорний дим,
– йдеться у звіті пресслужби ДСНС.
Скільки пожежників боролись з вогнем
На місці працювали 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 25 осіб особового складу.
Причина займання наразі встановлюється.