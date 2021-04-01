Займання сталося 1 квітня на одній із плавучих дач на острові Собачий в Києві. Його побачили рятувальники катеру "Відважний", що прямували на навчання. Вони вирішили негайно ліквідувати пожежу.

Як зазначили у ДСНС Києва, жоден з очевидців події не повідомив на гарячу лінію 101. Тому рятувальники на пожежному катері вирушили в розвідку, орієнтуючись на чорні стовпи диму.

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Що встановили в ДСНС

Корабель "Відважний" о 12:15 проходив повз плавучі дачі. Він прямував на тактичні навчання.

Рятівники побачили дим, звернули на цей острів і розпочали гасити пожежу.

На острові Собачий горіли 2 дві плавучі дачі та дровник. Загальна площа пожежі становила 200 квадратних метрів.

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Рятувальники гасили пожежу з води.

Як повідомили у ДСНС, існувала загроза загоряння сусідніх будинків та сухої трави, але цього вдалось уникнути.

З вогнем боролися понад годину – її ліквідували о 13:39. На щастя, постраждалих немає.

До пожежної операції було залучено 5 осіб особового складу та пожежний катер "Відважний".

Наразі встановлюють причини загоряння.

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