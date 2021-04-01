У Києві горіли плавучі дачі поблизу парку "Наталка": їх гасили з пожежного катера – фото, відео
В Києві горіли плавучі дачі поблизу парку "Наталка" / ДСНС
Займання сталося 1 квітня на одній із плавучих дач на острові Собачий в Києві. Його побачили рятувальники катеру "Відважний", що прямували на навчання. Вони вирішили негайно ліквідувати пожежу.
Джерело:ДСНС
Як зазначили у ДСНС Києва, жоден з очевидців події не повідомив на гарячу лінію 101. Тому рятувальники на пожежному катері вирушили в розвідку, орієнтуючись на чорні стовпи диму.
До теми Під Києвом у дитячому садочку сталася масштабна пожежа: відео
Що встановили в ДСНС
- Корабель "Відважний" о 12:15 проходив повз плавучі дачі. Він прямував на тактичні навчання.
- Рятівники побачили дим, звернули на цей острів і розпочали гасити пожежу.
- На острові Собачий горіли 2 дві плавучі дачі та дровник. Загальна площа пожежі становила 200 квадратних метрів.
Стовпи диму над столичним парком "Наталка": відео
- Рятувальники гасили пожежу з води.
- Як повідомили у ДСНС, існувала загроза загоряння сусідніх будинків та сухої трави, але цього вдалось уникнути.
- З вогнем боролися понад годину – її ліквідували о 13:39. На щастя, постраждалих немає.
- До пожежної операції було залучено 5 осіб особового складу та пожежний катер "Відважний".
- Наразі встановлюють причини загоряння.
Актуально Підозрюють підпал: у Львові в депо загорівся трамвай – фото
Поділитися новиною