У Києві горіли плавучі дачі поблизу парку "Наталка": їх гасили з пожежного катера – фото, відео

Джерело:

ДСНС

Займання сталося 1 квітня на одній із плавучих дач на острові Собачий в Києві. Його побачили рятувальники катеру "Відважний", що прямували на навчання. Вони вирішили негайно ліквідувати пожежу.

Як зазначили у ДСНС Києва, жоден із очевидців події не повідомив на гарячу лінію 101. Тому рятувальники на пожежному катері вирушили в розвідку, орієнтуючись на чорні стовпи диму.

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Що встановили в ДСНС

  • Корабель "Відважний" о 12:15 проходив повз плавучі дачі. Він прямував на тактичні навчання.
  • Рятівники побачили дим, звернули на цей острів і розпочали гасити пожежу.
  • На острові Собачий горіли 2 дві плавучі дачі та дровник. Загальна площа пожежі становила 200 квадратних метрів.

Стовпи диму над столичним парком "Наталка": відео

  • Рятувальники гасили пожежу з води.
  • Як повідомили у ДСНС, існувала загроза загоряння сусідніх будинків та сухої трави, але цього вдалось уникнути.
  • З вогнем боролися понад годину – її ліквідували о 13:39. На щастя, постраждалих немає.
  • До пожежної операції було залучено 5 осіб особового складу та пожежний катер "Відважний".
  • Наразі встановлюють причини загоряння.

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Що відомо про парк "Наталка"?

Мер Києва Віталій Кличко відкрив парк у 2017 році. Його названо на честь дружини очільника столиці – Наталі Кличко. Він розташов3ється між Оболонською набережною та Московським мостом. Площа рекреаційної зони сягає 25 гектарів.