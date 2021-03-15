У Києві горіло відділення реанімації: хворих евакуювати заборонили

У Києві 15 березня сталась пожежа у в міській лікарні № 1, що на Харківському шосе, 121. Полум’я охопило реанімаційне відділення. Роботу пожежників ускладнювало те, що там перебували хворі, яких за станом здоров’я не можна було евакуйовувати.

Вогонь виник в кімнаті сестри-господині – загорілась чиста постільна білизна та господарське приладдя. Полум’я охопило 15 квадратних метрів. Це сталось на 3 поверсі лікарні.

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У кожній палаті працювали рятувальники

У палати відділення реанімації, де перебували хворі, розповсюдився дим. Людей не можна було евакуйовувати через їх стан здоров’я, тому рятувальники провітрювали палати, а медичні працівники слідкували за хворими.

У кожній палаті перебували по одному рятувальникові та медичному працівнику,

– йдеться в повідомленні ДСНС.

Чи були в реанімації хворі на COVID-19

У закладі лікують хворих на коронавірус. Проте на момент виникнення пожежі, їх не було у реанімації.

Повідомлення про пожежу надійшло о 14:34, а о 15:21 вогонь повністю загасили.

Жертв і постраждалих в результаті пожежі немає. Причина загоряння встановлюється правоохоронними органами.