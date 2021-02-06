У Києві горів ринок: повністю знищені 5 павільйонів – фото пожежі
На території ринку у Святошинському районі Києва у ніч на 6 лютого спалахнула пожежа. У результаті вогонь знищив 5 павільйонів, ще 2 – пошкоджені.
Джерело:ДСНС
Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників 6 лютого, о 01:40. Займання сталося на території ринку на вулиці Чорнобильській, 16/80, що у Святошинському районі.
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Що відомо про пожежу на ринку Києва
- На місце інциденту одразу вирушили рятувальники. Вони встановили, що сталося займання 1-поверхового торговельного павільйону розміром 3 на 4 метри.
- Далі вогонь розповсюдився на 6 продуктових павільйонів, розташованих поряд. Їхня загальна площа становила 300 квадратних метрів. Вогнеборці приступили до гасіння пожежі.
- О 02:17 рятувальники локалізували займання, запобігши подальшому поширенню полум'я. А вже о 02:35 пожежу вдалося ліквідувати.
Наслідки займання
- У результаті пожежі повністю знищені 5 продуктових павільйонів, ще 2 – пошкоджені. На щастя, загиблих та травмованих немає.
- Причину займання та розмір збитків наразі з'ясовують.
До слова, на місці пожежі працювали 8 одиниць основної й спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 32 рятувальників.
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У Святошинському районі Києва горів ринок / Фото ДСНС
Вогонь повністю знищив 5 павільйонів, ще 2 – пошкоджені / Фото ДСНС
На щастя, жертв та постраждалих вдалося уникнути Фото ДСНС
Пожежа сталася у Святошинському районі Києва: дивіться карту
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