У Києві горів ринок: повністю знищені 5 павільйонів – фото пожежі

На території ринку у Святошинському районі Києва у ніч на 6 лютого спалахнула пожежа. У результаті вогонь знищив 5 павільйонів, ще 2 – пошкоджені.

Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників 6 лютого, о 01:40. Займання сталося на території ринку на вулиці Чорнобильській, 16/80, що у Святошинському районі.

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Що відомо про пожежу на ринку Києва

На місце інциденту одразу вирушили рятувальники. Вони встановили, що сталося займання 1-поверхового торговельного павільйону розміром 3 на 4 метри.

розміром 3 на 4 метри. Далі вогонь розповсюдився на 6 продуктових павільйонів , розташованих поряд. Їхня загальна площа становила 300 квадратних метрів. Вогнеборці приступили до гасіння пожежі.

, розташованих поряд. Їхня загальна площа становила 300 квадратних метрів. Вогнеборці приступили до гасіння пожежі. О 02:17 рятувальники локалізували займання, запобігши подальшому поширенню полум'я. А вже о 02:35 пожежу вдалося ліквідувати.

Наслідки займання

У результаті пожежі повністю знищені 5 продуктових павільйонів , ще 2 – пошкоджені. На щастя, загиблих та травмованих немає.

, ще 2 – пошкоджені. На щастя, Причину займання та розмір збитків наразі з'ясовують.

До слова, на місці пожежі працювали 8 одиниць основної й спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 32 рятувальників.

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У Святошинському районі Києва горів ринок / Фото ДСНС



Вогонь повністю знищив 5 павільйонів, ще 2 – пошкоджені / Фото ДСНС



На щастя, жертв та постраждалих вдалося уникнути Фото ДСНС

Пожежа сталася у Святошинському районі Києва: дивіться карту