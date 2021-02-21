О третій ночі в Києві сталася пожежа в гуртожитку у Дніпровському районі. Посеред ночі на вулицю довелося евакуйовувати 50 осіб.

Сталася пожежа у гуртожитку на вулиці Космічній, 8-Б. Займання виникло у головній електрощитовій будівлі. Дивіться також В Одесі горів пологовий будинок: довелось евакуювати немовлят Пожежа у гуртожитку: що відомо Рятувальники вивели на свіже повітря 50 мешканців гуртожитку.

Горіння супроводжувалось значним задимленням. На місці події залучали 6 одиниць техніки, а також 25 осіб. Жертв та постраждалих, на щастя, немає. Причину пожежі встановлюватиме слідство. Нещодавні пожежі у Києві За день до цього випадку пожежа трапилася в гуртожитку в іншому районі Києва. Спалахнуло в одній із кімнат 5-поверхового гуртожитку на вулиці Красилівській у Голосіївському районі. Тоді евакуйовувати довелося 200 осіб. На щастя, ніхто не постраждав. У Києві на бульварі Дружби народів 20 лютого загорівся легковик. У результаті почалися ускладнення руху, зокрема обрив тролейбусної лінії. Авто згоріло вщент, водій залишився живим.