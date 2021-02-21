У Києві горів студентський гуртожиток

О третій ночі в Києві сталася пожежа в гуртожитку у Дніпровському районі. Посеред ночі на вулицю довелося евакуйовувати 50 осіб.
Сталася пожежа у гуртожитку на вулиці Космічній, 8-Б. Займання виникло у головній електрощитовій будівлі.
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Пожежа у гуртожитку: що відомо
- Рятувальники вивели на свіже повітря 50 мешканців гуртожитку.
- Горіння супроводжувалось значним задимленням.
- На місці події залучали 6 одиниць техніки, а також 25 осіб.
- Жертв та постраждалих, на щастя, немає.
- Причину пожежі встановлюватиме слідство.
Нещодавні пожежі у Києві
- За день до цього випадку пожежа трапилася в гуртожитку в іншому районі Києва. Спалахнуло в одній із кімнат 5-поверхового гуртожитку на вулиці Красилівській у Голосіївському районі. Тоді евакуйовувати довелося 200 осіб. На щастя, ніхто не постраждав.
- У Києві на бульварі Дружби народів 20 лютого загорівся легковик. У результаті почалися ускладнення руху, зокрема обрив тролейбусної лінії. Авто згоріло вщент, водій залишився живим.