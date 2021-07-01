У Києві горів супермаркет: фото та відео з місця події

У Києві ввечері 1 липня спалахнула пожежа у прибудові до супермаркету. Зайнялось на вулиці Кольцова, що у Святошинському районі столиці. На щастя, жертв та постраждалих немає.

Повідомлення про пожежу надійшло до управління о 19:27. На вулицю Кольцова одразу направили рятувальників з найближчих пожежних підрозділів.

Актуально Під офісом "Нафтогазу": у центрі Києва згорів Mercedes, його власник втік – відео

З приміщення довелось евакуювати людей

Вже на місці вогнеборці з'ясували, що горить прибудова до магазину, проте полум'я загрожує охопити весь супермаркет. З приміщення довелось евакуювати людей.

Вже о 19:48 пожежу вдалось локалізувати на площі 20 квадратних метрів. Ще через 20 хвилин з вогнем впорались остаточно. До гасіння полум'я долучили 3 одиниці техніки та 15 рятувальників.

Поки що причину пожежі не повідомляють. Її, кажуть у ДСНС, мають встановити правоохоронні органи.

На місце пожежі прибули 3 одиниці техніки / Фото ДСНС

Дивіться відео з місця пожежі:

У Київській області горіла стоматологія

Зазначимо, що наприкінці червня у Київській області горіла стоматологія. Пожежа спалахнула у Білій церкві і її протягом 5 годин не могли подолати рятувальники. У вогні була покрівля площею 400 квадратних метрів. Причин займання не повідомили.