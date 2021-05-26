Це трапилося 26 травня на проспекті Академіка Глушкова. Правоохоронці затримали підозрюваного завдяки камерам спостереження.

До теми У Дніпрі арештували чоловіка, який через вікно заліз у чужий будинок і побив дитину

Більше про пограбування

На фото з місця видно, що в кав'ярні не лише вибили скло.

Також там зігнули захисний щит.

З каси викрали 3 тисячі 500 гривень.

Зловмисника зняла камера спостереження.

Правоохоронці переглядаючи відео одразу його впізнали.

Ним виявився киянин, якому приблизно 23 роки (народився в 1998 році).

Раніше цього хлопця вже притягували до адміністративної відповідальності.

Поруч із його помешканням виявили сліди крові.

Коли до нього навідалися, в парубка була перебинтована рука.

Він зізнався, що напередодні був напідпитку та здійснив пограбування



Камінь, яким розбили скло у кав'ярні / Фото Нацполіції

Яке покарання за такий злочин

Правоохоронці оголосили затриманому про підозру за статтею про крадіжку з проникненням. Якщо його вину доведуть у суді, йому загрожує від 3 до 6 років в'язниці.

Зверніть увагу! На Львівщині за грабежі затримали 58-річного румуна. Він разом зі своїм спільником намагався видурювати в людей гроші. Але часто це не вдавалось. Тоді чоловік просто виривав їх із рук і втікав.