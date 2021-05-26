Це трапилося 26 травня на проспекті Академіка Глушкова. Правоохоронці затримали підозрюваного завдяки камерам спостереження.

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Більше про пограбування

  • На фото з місця видно, що в кав'ярні не лише вибили скло.
  • Також там зігнули захисний щит.
  • З каси викрали 3 тисячі 500 гривень.
  • Зловмисника зняла камера спостереження.
  • Правоохоронці переглядаючи відео одразу його впізнали.
  • Ним виявився киянин, якому приблизно 23 роки (народився в 1998 році).
  • Раніше цього хлопця вже притягували до адміністративної відповідальності.
  • Поруч із його помешканням виявили сліди крові.
  • Коли до нього навідалися, в парубка була перебинтована рука.
  • Він зізнався, що напередодні був напідпитку та здійснив пограбування

Камінь Поліція Пограбування Злочинець
Камінь, яким розбили скло у кав'ярні / Фото Нацполіції

Яке покарання за такий злочин

Правоохоронці оголосили затриманому про підозру за статтею про крадіжку з проникненням. Якщо його вину доведуть у суді, йому загрожує від 3 до 6 років в'язниці.