Забрав гроші закривавленими руками: у Києві грабіжник поранився розбивши скло – фото

До кав'ярні у Києві посеред ночі забрався грабіжник. Він розбив скло каменем та поранився. Після цього зловмисник порізаними руками забрав гроші з каси та втік.
Це трапилося 26 травня на проспекті Академіка Глушкова. Правоохоронці затримали підозрюваного завдяки камерам спостереження.
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- На фото з місця видно, що в кав'ярні не лише вибили скло.
- Також там зігнули захисний щит.
- З каси викрали 3 тисячі 500 гривень.
- Зловмисника зняла камера спостереження.
- Правоохоронці переглядаючи відео одразу його впізнали.
- Ним виявився киянин, якому приблизно 23 роки (народився в 1998 році).
- Раніше цього хлопця вже притягували до адміністративної відповідальності.
- Поруч із його помешканням виявили сліди крові.
- Коли до нього навідалися, в парубка була перебинтована рука.
- Він зізнався, що напередодні був напідпитку та здійснив пограбування
Камінь, яким розбили скло у кав'ярні / Фото Нацполіції
Яке покарання за такий злочин
Правоохоронці оголосили затриманому про підозру за статтею про крадіжку з проникненням. Якщо його вину доведуть у суді, йому загрожує від 3 до 6 років в'язниці.Зверніть увагу! На Львівщині за грабежі затримали 58-річного румуна. Він разом зі своїм спільником намагався видурювати в людей гроші. Але часто це не вдавалось. Тоді чоловік просто виривав їх із рук і втікав.