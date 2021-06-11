Малюнок з’явився кілька днів тому на набережній біля АТБ. На ньому зображений сигіл Бафомета – офіційного символу диявольської "церкви".

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Деякі кияни пишуть у соцмережах, що малюнок негайно потрібно прибрати, але є й такі, хто зазначив, що в Україні існує свобода віросповідань.

Нічого незвичного. Просто сигіл Бафомета на Прирічній, який намалювали якісь дегенерати кілька днів тому,

— йдеться у публікації.

Графіті намалювали на бетоні / Фото спільноти "Життя Оболонського району та Мінського масиву"

Пояснення! Сигіл Бафомета — офіційний символ Церкви Сатани, перевернута пентаграма з вписаною в неї головою сатанинського божества Бафомета в образі голови цапа або барана.