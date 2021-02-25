Ми обслуговуємо собак, а не людей: у Києві в грумінг-салоні відмовились говорити українською

У Києві в грумінг-салоні на Троєщині відмовились обслуговувати українською. Кажуть, що це принципово для них. До того ж працівниця закладу підкреслила що їх клієнти – не люди, а собаки.

Тому, вочевидь, вони не хочуть надавати послуги українською. Відео розмови записала киянка Тетяна Шкуратова.

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Жінка хотіла підстригти свого песика у цьому салоні, але їй відмовили в обслуговувані. Киянка подала скаргу до Уповноваженого із захисту державної мови й залишила негативний відгук про роботу закладу.

Після цього Тетяна ще раз завітала в салон. Але їй знову відмовили й наголосили, що принципово не хочуть обслуговувати українською. Працівниця салону підкреслила, що вони обслуговують собак, а не людей.

У Києві в грумінг-салоні відмовились обслуговувати українською: дивіться відео

Назва закладу – Bruno_Groom. Він розташований на вулиці Миколи Закревського, 103.