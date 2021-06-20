У Києві група молодиків з ножами напала на людей, що танцювали лезгінку: фото, відео

Кривавий інцидент стався у ніч на 20 червня у Києві. Група невідомих молодиків на Контрактовій площі накинулися на чоловіків, які танцювали лезгінку.

За даними очевидців, у хід пішли не лише кулаки, але й ніж. Заспокоїти буйних молодиків змогли лише правоохоронці, які оперативно прибули на місце події.

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Незрозуміло, чому між групами чоловіків виник конфлікт. За інформацією свідків, група молодиків раптово налетіла з кулаками на людей, які танцювали лезгінку.

Багатьох задули газом та побили, потім молоді люди переслідували ще декількох чоловіків, які намагалися сховатися у ресторані. Там сталася ще одна бійка. За свідченням очевидця, у хід пішли ножі,

– мовиться у повідомленні.

На місце події, крім поліцейських, прибули кілька карет швидкої допомоги. Деяких людям знадобилася допомога медиків.



На місце події прибули карети швидкої / Фото з телеграм-каналу dtp.kiev.ua

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