У Києві 14 січня правоохоронці затримали начальника управління КП "Київтранспарксервіс". Чоловік вимагав 2 тисячі доларів за можливість встановлення зарядних станцій для електромобілів.

Посадовця спіймали "на гарячому" – коли він особисто забирав гроші. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції. Читайте також Одне будують – інше ламають: екскаватор будкомпанії пошкодив газопровід у Києві Що відомо про затримання чиновника в Києві Прізвище хабарника не повідомляється, але відомо, що він вимагав гроші у підприємців – обіцяв допомогти виділити паркувальні місця та можливість розміщення на них зарядних станцій для електромобілів.

Деталі злочину встановлюватиме слідство.

Він може потрапити до в'язниці на 5 – 10 років.

Поліція спіймала чиновника "на гарячому" / Фото Нацполіції Поліція спіймала чиновника "на гарячому" / Фото Нацполіції

Вилучена поліцією валюта / Фото Нацполіції