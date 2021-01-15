У Києві на хабарі спіймали начальника управління КП "Київтранспарксервіс": фото
У Києві затримали хабарника / Нацполіція
У Києві 14 січня правоохоронці затримали начальника управління КП "Київтранспарксервіс". Чоловік вимагав 2 тисячі доларів за можливість встановлення зарядних станцій для електромобілів.
Посадовця спіймали "на гарячому" – коли він особисто забирав гроші. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
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Що відомо про затримання чиновника в Києві
- Прізвище хабарника не повідомляється, але відомо, що він вимагав гроші у підприємців – обіцяв допомогти виділити паркувальні місця та можливість розміщення на них зарядних станцій для електромобілів.
- Деталі злочину встановлюватиме слідство.
- Він може потрапити до в'язниці на 5 – 10 років.
Вилучена поліцією валюта / Фото Нацполіції
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