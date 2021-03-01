Ще одна дівчина стрибнула з висотки у Києві: їй було 15 років
У Києві стався новий випадок падіння з висоти. 15-річна дівчина вистрибнула з балкона багатоповерхівки на Харківському шосе, 180.
Джерело:"Київ Оперативний"
У соцмережах зазначають, що загибла жила з бабусею. Обставини трагедії наразі встановлюють правоохоронці.
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Ймовірно, що дівчина скоїла самогубство.
Обережно! Фото 18+!
Загибла дівчина / Фото спільноти "Київ оперативний"
Дитячі самогубства
З початку 2021 року в Києві та інших регіонах сталось багато аналогічних випадків – діти та підлітки стрибають з висоти. Наразі слідством не доведено, що існує нова жахлива "гра" за аналогом "синього кита" – коли дітей доводили до самогубств. Але у соцмережах цю теорію підтримує чимало батьків.
Поліція також не відкидає таку версію.
- Раніше сайт 24 каналу писав про те, що у Києві вже затримали психічно хвору жінку, яка організовувала подібні "ігри". Проте це було давно, вона не має стосунку до всіх цих нових випадків.
- Також стало відомо, що хлопчик, який випав з вікна туалету ліцею 25 лютого просто не втримався. Він відпросився з уроку й робив фотографії біля вікна.
- Втім, згідно з даними, якими оперує лікарня ОХМАТДИТ, за 2019 – 2020 60 дітей на рік закінчували життя самогубством. Натомість лише за 2 місяці цього року зафіксовано 25 таких випадків.
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