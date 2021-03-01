У Києві стався новий випадок падіння з висоти. 15-річна дівчина вистрибнула з балкона багатоповерхівки на Харківському шосе, 180.

У соцмережах зазначають, що загибла жила з бабусею. Обставини трагедії наразі встановлюють правоохоронці.

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Ймовірно, що дівчина скоїла самогубство.

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Загибла дівчина / Фото спільноти "Київ оперативний"

Дитячі самогубства

З початку 2021 року в Києві та інших регіонах сталось багато аналогічних випадків – діти та підлітки стрибають з висоти. Наразі слідством не доведено, що існує нова жахлива "гра" за аналогом "синього кита" – коли дітей доводили до самогубств. Але у соцмережах цю теорію підтримує чимало батьків.

Поліція також не відкидає таку версію.