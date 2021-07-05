Інцидент стався вдень, коли пішохідним мостом проходили сотні людей. Двоє молодих хлопців залізли на вершину опори, але зробили це не просто так. Один з них затягнув нагору самокат.

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Згодом чоловік вирішив прокатитися на транспортному засобі на вузькій балці, що з'єднує опори.

Ніхто з очевидців вчинок не оцінив

Спостерігали за вкрай небезпечною поїздкою молодика десятки перехожих. Чи викликали вони поліцію, невідомо.

Після поїздки в одну сторону хлопець розвернувся та знову проїхався балкою. Його товариш у цей час знімав все на відео.

Судячи з того, що жодних повідомлень про падіння чоловіка з висоти не надходило, екстремали без проблем злізли з висоти.

Попри те, що катання було досить видовщиним, жоден зі свідків не відреагував на це схвально. Оскільки балка мосту закріплена на висоті 32 метрів, а падіння з неї, скоріше за все, призвело б до смерті.

У коментарях до допису у спільноті "Київ оперативний" користувачі також зазначили, що окрім ризику для власного життя екстремал являв собою небезпеку для тих, хто ходить мостом. Оскільки ймовірне падіння самокату або людини на перехожих також могло призвести до трагедії.

Дивіться відео поїздки чоловіка балкою Паркового мосту на самокаті (обережно, нецензурна лексика 18+):