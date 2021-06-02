У Києві хлопець впав з електросамоката на металеві шипи: відео

Хтось з перехожих, побачивши поліцію, попросив допомогти хлопцеві. Коли копи підбігли до нього, то побачили, що постраждалий потребує госпіталізації – шипи пробили грудну порожнину.
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Деталі інциденту
Офіцери негайно викликали швидку, а до приїзду медиків патрульні надали першу допомогу – перев’язали рану.
Невдовзі на місце прибула карета швидкої допомоги, чоловіка ушпиталили до лікувального закладу.
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