У Києві на вулиці Великій Васильківській стався неприємний випадок. Хлопець катаючись на електросамокаті впав на шипи металевого паркану й поранився.

Хтось з перехожих, побачивши поліцію, попросив допомогти хлопцеві. Коли копи підбігли до нього, то побачили, що постраждалий потребує госпіталізації – шипи пробили грудну порожнину.

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Деталі інциденту

Офіцери негайно викликали швидку, а до приїзду медиків патрульні надали першу допомогу – перев’язали рану.

Невдовзі на місце прибула карета швидкої допомоги, чоловіка ушпиталили до лікувального закладу.

У Києві хлопець впав з електросамоката на металеві шипи: відео