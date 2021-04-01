"Давай, Вася": у Києві хлопці справили нужду на поліцейську автівку – відео

У Києві хлопці вирішили розважитись – справити нужду на поліцейську машину й показати це усім своїм підписникам у соцмережі. Хлопців зловили й наділи на них кайданки.

Правоохоронцям не сподобались такі приколи. Поліцейські відвезли молодиків у відділок й "оформили" їх як хуліганів.

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Їм було весело

Хлопці думали, що це буде прикольно. Один з них підбурював друга "Зараз ми покажемо, як відпочивають нормальні пацани. Вася, давай сци".

Вася, втім, соромився, але все-таки відважився на хуліганські дії. Хлопці все знімали на відео, сильно лаялися матом, називали копів "єбан*ми тварями" й сміялися. Потім це відео самі ж виклали у соцмережах.

У Києві молодики справили нужду на поліцейську автівку: дивіться відео (присутня ненормативна лексика)

Хуліганів впіймали на Троєщині

Хлопчиків-дзюркунчиків знайшли на Троєщині. Аби затримати хуліганів, поліція залучила аж три екіпажі. Відео затримання хуліганів зняв місцевий мешканець.

До речі, хлопців затримали на машині – той, що за кермом був під дією наркотиків. Про це повідомляє Нацполіція. Це кияни 1997 та 1994 років народження.

Поліція теж поділилась відео

Потім копи теж вирішили поділитись у соцмережах своїм відео. Поліцейські змусили "виконавця злочину" сказати на камеру, що він більше не буде так робити.

Відтепер їм загрожує до чотирьох років позбавлення волі. © КИЇВ: https://kyiv.npu.gov.ua/news/xuliganstvo/policzejski-kijeva-operativno-zatrimali-molodikiv-yaki-vchinili-xuliganski-diji-shhodo-sluzhbovogo-transportu/

Втім, одного вибачення не достатньо – хлопцям загрожує до 4 років позбавлення волі.