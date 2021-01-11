У Києві 11 січня на вулиці Луговій в Оболонському районі, перехожі помітили хлопця, який вирішив покінчити своє життя стрибнувши з моста на дорогу. На місце прибули рятувальники та поліція, їм вдалось відмовити молодика від самогубства.

До порятунку долучились й перехожі. Хлопця пів години вмовляли й все-таки забрали з моста. Про це передає сайт RegionNews.

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Наразі причини такого вчинку невідомі. На вигляд, це молодий хлопець – йому близько 20 років.

Інцидент стався близько 10:30 на мосту по вулиці Луговій. Хлопець погрожував, що стрибне униз на проїжджу частину вулиці Богатирської.

У Києві хлопець хотів стрибнути з моста: дивіться відео