У Києві хочуть, аби петиції були в додатку "Дія"

У Києві обговорюють можливість інтеграції порталу електронних петицій у додаток "Дія". Це, зокрема, дозволить зменшити кількість підписів для підтримки громадської ініціативи до 6 тисяч.

Рішення про інтеграцію сервісів розглядатимуть на найближчому засіданні Київради. На думку посадовців КМДА, наразі система електронних петицій не досконала.

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Зменшать кількість

Критиці піддається кількість підписів, яку необхідно зібрати. Зараз вона становить 10 тисяч підписів за 90 днів.

Така кількість не є обґрунтованою з точки зору кількості населення столиці,

– зазначив заступник голови КМДА Володимир Бондаренко.

Посадовець вважає, що необхідно збирати 6 тисяч за 60 днів.

Пілотний проєкт вже запустили

Своєю чергою, директор регіональної цифровізації Міністерства цифрової трансформації України Вадим Бортник зазначив, що пілотний проєкт петицій у додатку "Дія" вже запустили у 8 містах. У цьому році до нього планують долучити й Київ.