У Києві хочуть, аби Центр вакцинації працював у будні дні, – Кличко

Віталій Кличко заявив, що у Києві можуть змінити графік роботи Центру вакцинації на базі МВЦ – він буде працювати у будні, а не на вихідних. Зі слів міського голови, наразі відбувається тестування роботи Центру.

Так Кличко пояснив причину, через яку в МВЦ змінили графік на цьому тижні – замість вихідних медики працювали у четвер та п’ятницю. Втім, мер повідомив, що Центр буде відкритий й у суботу – 19 червня.

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Раніше повідомлялось, що зміна графіку роботи відбулась через свята.

Центр приймав відвідувачів учора, працює сьогодні і працюватиме завтра (в суботу) до 14:00. Це пов’язано, по-перше, з тим, що минулими вихідними кількість охочих щепитися зменшувалася після обіду. Тож, маючи три вихідних дні, ми очікуємо ще меншу кількість людей,

– заявив Кличко.

Також мер сказав, що треба дати перепочити медикам, які працюють 7 днів на тиждень.

Вчора в МВЦ було дуже багато людей – утворилась величезна черга.

І по-третє, місто хоче протестувати роботу Центру масової вакцинації саме в будні дні. Аби з’ясувати доцільність його роботи протягом усього тижня,

– сказав Кличко.

Черги в МВЦ

У четвер в МВЦ було великі черги. Кличко пояснив це так: "Не всі кияни дотримуються запропонованих правил. І або нехтують можливістю записатися, або приходять не на свій час. Це створює черги та ажіотаж і заважає у спокійному робочому режимі щепити якомога більше людей".

Кличко нагадав, що необхідно записуватись заздалегідь на вакцинацію, витративши на це кілька хвилин. Таку можливість надають у сервісі Helsi.

Наразі черги в МВЦ зменшились, про це інформує kyiv.media.