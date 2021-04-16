У Києві влада 16 квітня звернулась до церков й закликала їх призупинити проведення масових богослужінь на Великдень. В КМДА пропонують перенести їх в онлайн-формат.

Водночас в мерії готують рішення про обмеження роботи церков та монастирів на травневі свята. Втім, деталі наразі невідомі.

Ми про це писали раніше На Великдень у Києві можуть обмежити роботу церков – ЗМІ

Влада звертається до церкви

В КМДА сподіваються на підтримку та розуміння з боку релігійних громад.

Зберегти життя та здоров’я киян – наша головна мета,

– заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Він зазначив, що міська влада звернулася до релігійних організацій усіх конфесій з проханням призупинити проведення масових богослужінь та як альтернативу забезпечити відеотрансляції з культових споруд на українських телеканалах та через інтернет.

Чи будуть послаблювати карантин на Великдень

Наразі в столиці діють обмеження "червоної зони" карантину до 30 квітня. Що буде далі – невідомо. Все буде залежати від ситуації з епідемією коронавірусу. Наразі вона не покращується.

Мондриївський підкреслив, що рішення про послаблення суворих обмежень місто буде ухвалювати, з урахуванням динаміки захворюваності та наповненості ліжок у лікарнях – у першу чергу, обладнаних подачею кисню.

До слова, влада у Запоріжжі також звернулась до церков з аналогічним проханням – провести онлайн-богослужіння. Про це повідомляє сайт 061.