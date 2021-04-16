У Києві хочуть розібратися з безхазяйними територіями

В КМДА заявили, що до кінця 2021 року в Києві не залишиться жодної земельної ділянки, яка б не була закріплена за конкретним відповідальним органом. В мерії узялися за безхазяйні території.

Для цього необхідно провести повну інвентаризацію таких земельних ділянок. Їх хочуть зробити чистими, комфортними та цивілізованими, зазначає перший заступник голови КМДА Олексій Кулеба.

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Про плани КМДА

Він також повідомив, що поставив перед очільниками РДА завдання: визначити відповідальних за безбалансові території в кожному з десяти районів міста.

У цій темі давно потрібно навести лад. Даю районам час до кінця року – аби у столиці не залишилось жодної нічийної ділянки,

– написав Кулеба.

Водночас Віталій Кличко у інтервю для Радіо "Новое время" поділився деякими планами – зокрема й про те, що в столиці за 2 – 3 роки повністю зникнуть "маршрутки".

Подолати маршрутні таксі у столиці, за планами влади, мають шляхом створення сучасної та комфортної для киян альтернативи.