У Києві хочуть штрафувати за кондиціонери та спотворені балкони
У Києві планують затвердити в міській раді нові правила модифікації фасадів будинків. Власникам нерухомості буде складніше облаштовувати так звані цар-балкони, а також встановлювати охолоджувачі для кондиціонерів.
Джерело: телеканал "Київ"
В планах міста – жорсткіше штрафувати за утеплені і розцяцьковані балкони і охолоджувачі від кондиціонерів, які псують конденсатом фасади.
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Раніше дозвіл на будь-яку прибудову потрібно було узгоджувати з профільними службами і часто вони йшли на поступки. Проте у Департаменті благоустрою розробили нові правила. Після того, коли їх затвердять на сесії Київради – стане складніше видозмінювати зовнішній вигляд будівлі. Адже він має відповідати фасадному паспорту споруди. Тому чіпляти кондиціонери, витяжки чи спотворювати балкони як заманеться – не вийде.
Цар-балкон у Києві / Фото Олександра Бурлаки
Наразі діє відповідне законодавство, але воно не працює – щоб оштрафувати власника квартири з цар-балконом необхідно потрапити до житла, а це зробити не вийде без відповідних юридичних документів.
У владі планують знайти такий спосіб, щоб можна було без паспорта володаря накладати штраф на номінального власника квартири.
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