Остаточне рішення щодо долі пам'ятника мають прийняти політики на засіданні Київради. Про це заявив представник "Європейської солідарності" Олег Левченко.
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За словами депутата, подібному знаку не місце у Києві, оскільки ніякої дружби з Росією немає.
Росія – ворог
Коли саме у Київраді розглядатимуть документи та прийматимуть рішення про демонтаж пам'ятки, наразі невідомо.
Представники "Європейської солідарності" наголосили, що знак не має нічого спільного з реальністю.
Ніякої дружби з Росією немає, бо це Україні – ворог. І рішення комісії з питань власності ще раз підкреслює нашу стійку позицію в цьому питанні,
– підкреслив Левченко.