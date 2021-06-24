У Києві хочуть знести пам'ятний знак на честь дружби Києва та Москви

Депутати з профільної комісії Київради з питань власності підтримали проєкт рішення про демонтаж пам’ятного знака на честь дружби Києва та Москви у сквері на вулиці Маршала Якубовського.

Остаточне рішення щодо долі пам'ятника мають прийняти політики на засіданні Київради. Про це заявив представник "Європейської солідарності" Олег Левченко.

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За словами депутата, подібному знаку не місце у Києві, оскільки ніякої дружби з Росією немає.

Росія – ворог

Коли саме у Київраді розглядатимуть документи та прийматимуть рішення про демонтаж пам'ятки, наразі невідомо.

Представники "Європейської солідарності" наголосили, що знак не має нічого спільного з реальністю.

Ніякої дружби з Росією немає, бо це Україні – ворог. І рішення комісії з питань власності ще раз підкреслює нашу стійку позицію в цьому питанні,

– підкреслив Левченко.

Пам'ятний знак на честь дружби Києва та Москви відкрили у сквері на Теремках у 2001 році. Після нападу Росії на Україну невідомі розфарбували пам'ятку у синьо-жовті кольори.