Майже на цілий день: у Києві на Хрещатику частково обмежать рух

Через необхідність проведення поточного ремонту головної вулиці Києва, 1 квітня проїзд на Хрещатику буде тимчасово обмеженим.

Представники комунального підприємства Київавтодор обіцяють розпочати ремонтні роботи з 9:00. Скільки смуг для руху перекриють дорожники, невідомо.

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Працюватимуть над оновленням проїзної частини Хрещатику комунальники по всій довжині вулиці.

Коли 1 травня відкриють рух Хрещатиком

Згідно з офіційними даними, дорожники продовжать запланований поточний ремонт 1 травня, щоб впливати на трафік якомога менше.

О 17:00 роботи мають закінчитися. У цей час водіям обіцяють відкрити Хрещатиком повноцінний рух.



Схема дорожніх робіт на Хрещатику / Ілюстрація Київавтодору

Відновлення дорожнього покриття на Хрещатику у Києві розпочалося ще 26 квітня. Комунальники працювали 2 дні, після чого зробили своєрідну перерву.

Підрядники та комунальники у Києві роблять ремонт на багатьох ділянках доріг. Через це у столиці дещо підвищився рівень заторів. Дорожники здійснюють капітальне оновлення Кільцевої дороги та реконструкцію Борщагівської вулиці.