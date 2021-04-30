Майже на цілий день: у Києві на Хрещатику частково обмежать рух

Через необхідність проведення поточного ремонту головної вулиці Києва, 1 квітня проїзд на Хрещатику буде тимчасово обмеженим.
Представники комунального підприємства Київавтодор обіцяють розпочати ремонтні роботи з 9:00. Скільки смуг для руху перекриють дорожники, невідомо.
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Працюватимуть над оновленням проїзної частини Хрещатику комунальники по всій довжині вулиці.
Коли 1 травня відкриють рух Хрещатиком
- Згідно з офіційними даними, дорожники продовжать запланований поточний ремонт 1 травня, щоб впливати на трафік якомога менше.
- О 17:00 роботи мають закінчитися. У цей час водіям обіцяють відкрити Хрещатиком повноцінний рух.
Схема дорожніх робіт на Хрещатику / Ілюстрація Київавтодору
Підрядники та комунальники у Києві роблять ремонт на багатьох ділянках доріг. Через це у столиці дещо підвищився рівень заторів. Дорожники здійснюють капітальне оновлення Кільцевої дороги та реконструкцію Борщагівської вулиці.