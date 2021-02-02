У Києві біля Головпоштамтом на вулиці Хрещатик відкрили нову історичну виставку. Вона називається "Українська революція 1917 – 1921: регіональний вимір".

Джерело: УІНП

Виставка розповідає про національно-визвольні змагання 1917 – 1921 років у різних регіонах України та про національний рух українців у цей час за межами нашої держави.

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Як повідомляють організатори експозиція складається з 14 тематичних банерів, кожен з яких присвячений окремому регіону України або ареалу діяльності українського національного руху. Зокрема, йдеться про:

Київщину,

Волинь,

Поділля,

Слобожанщину,

Галичину,

Крим тощо.

Виставка "Українська революція 1917-1921: регіональний вимір" / Фото УІНП

Автори сподівалися привернути увагу місцевих влад, щоб події, про які йдеться, знайшли своє місце в історичних рубриках на сайтах органів місцевого самоврядування, їх краще висвітлювали в експозиціях краєзнавчих музеїв, та щоб у цілому поліпшилася ситуація з меморіалізацією подій та учасників національно-визвольних змагань 1917-1921 років у регіонах.