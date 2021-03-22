Вже третій день, як столиця офіційно перебуває у червоній зоні епідеміологічної небезпеки. Кількість інфікованих щодня збільшується.

Якщо раніше госпіталізовували здебільшого людей старшого віку, то наразі ситуація змінилась. На лікарняних ліжках почали опинятися і діти, і молодь.

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Міський голова Києва Віталій Кличко зазначав, що також більше почали хворіти кияни віком 30 – 40 років. Водночас приблизно 90% пацієнтів, яких госпіталізували із коронавірусом, потребують кисневої підтримки.

Лише за останні 2 дні у міській клінічній лікарні № 4 витратили стільки кисню, скільки раніше не використовували за рік. Медики наголосили, що коронавірус став агресивнішим.

Які лікарні Києва – заповнені

"Майже всі розгорнуті ліжка заповнені. Але це не просто хворі, це 90% тяжких кисневих хворих. Фактично вже у кожному відділенні – ліжка інтенсивної терапії", – повідомила головна лікарка МКЛ №4 Тетяна Мостепан.



У лікарнях Києва майже всі розгорнуті ліжка – заповнені / Фото RFI

Аналогічна ситуація у семи лікарнях столиці, наразі на 100% заповнені такі лікарні, як:

№ 3;

№ 9;

№ 10;

№ 17.

Водночас лікарні Олександрівська, № 6 та № 12 – заповнені на 90%. З-поміж середніх і тяжких хворих – багато дітей.

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Діти залишаються рушійною силою вірусу

На думку імунологів, саме діти залишаються рушійною силою вірусу, бо зі школи і садочка приносять інфекцію у сім'ю. Також важкий перебіг хвороби пов'язують з новими штамами коронавірусу.

В Україні зафіксували 4 види мутації і вони всі по-різному перебігають. Проте не потрібно одразу лякатися, серед тих пацієнтів, що ми бачимо – картина різна,

– сказала інфекціоністка Оксана Виговська.

Вона пояснила, що вже у клініці можна виявити, чи у пацієнта штам, який мутував, чи той, з яким вже працювали.

Проблема з ліжкомісцями у Києві

Кисню та ліків, як кажуть медики, у лікарнях вистачає. Однак з ліжкомісцями – велика проблема. Тому радять правильно носити маски, не забувати про соціальну дистанцію і робити все, аби вберегтись від вірусу.

Поки медики вигадують, куди класти нових інфікованих та як перепрофільовувати київські лікарні, міністр охорони здоров'я Степанов зазначив, що готовий посприяти, аби мобільний шпиталь доправили до столиці.



Мобільний шпиталь з Івано-Франківська можуть доправити до Києва / Фото ДСНС

Відповідний шпиталь раніше розгорнули в Івано-Франківську, а напередодні звідти виписали останніх пацієнтів.